Williams, equipo de la Fórmula Uno y puesta en venta a finales de mayo, anunció este viernes su compra por el fondo de inversión estadounidense Dorilton Capital, una adquisición con el propósito de devolver a la organización en su gloria pasada.

“Dorilton Capital es conocida por el enfoque a largo plazo de sus inversiones, y su objetivo principal será devolver la competitividad al equipo", explicó la escudería en un comunicado.

Por el momento no se ofrecieron detalles del aspecto económico de la operación.



Claire Williams "We are delighted that Dorilton are the new owners of the team"#F1 @WilliamsRacing https://t.co/eOvWpbPwwu

— Formula 1 (@F1) August 21, 2020