El español Fernando Alonso, doble campeón mundial de Fórmula 1 en 2005 y 2006, dejará Alpine para correr en 2023 con Aston Martin, anunció el lunes la escudería británica en un comunicado.

Alonso, que el viernes cumplió 41 años, sucederá al alemán Sebastian Vettel, cuádruple campeón mundial, quien anunció el jueves su retirada de la F1 al término de la temporada 2022.

"Todo el equipo de Aston Martin está muy entusiasmado con la idea de acoger la increíble experiencia de Fernando, su brillante ritmo y su habilidad en la carrera", afirmó el lunes el equipo inglés en una nota de prensa.



"El fichaje de un talento especial como el de Fernando es una declaración de intenciones fuerte por parte de una organización que se ha comprometido a desarrollar una escudería ganadora en la Fórmula 1", añadió.

Este equipo "está poniendo la energía y compromiso que hace falta para ganar, es una de las escuderías más prometedoras en la Fórmula 1 actual", escribió Alonso. "Conozco a Lawrence y a Lance (su hijo, el otro piloto de la escudería) desde hace mucho tiempo y es evidente que tienen la ambición y pasión necesarias para triunfar en Fórmula 1", subrayó el campeón español.

BREAKING: Fernando Alonso will join Aston Martin from 2023 on a multi-year contract #F1 pic.twitter.com/dfwktaMk6F

— Formula 1 (@F1) August 1, 2022