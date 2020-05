Estrella de Game of Thrones rompe récord y levanta más de 500 kg

El actor islandés y levantador de potencia, Hafthor Bjornsson, ha establecido un nuevo récord mundial al levantar pesados ​​501 kg (1.104 lb).

Bjornsson, quien interpretó a Ser Gregor "La Montaña" Clegane en la serie Game of Thrones, rompió el récord en su gimnasio en Islandia.

Bjornsson, que mide 2,05 m de altura, ganó la competencia del Hombre más fuerte del mundo en 2018 y de ahí saltó a la famosa serie.

Puedes leer: Los villanos en la historia del futbol mexicano - 2

El evento fue celebrado en el Thor’s Power Gym.

.@ThorBjornsson_ HAS DONE IT!

He just deadlifted 1,104 pounds, setting a new world record #TheOcho pic.twitter.com/YQzO5ULZ3S

— ESPN (@espn) May 2, 2020