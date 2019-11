El mexicano Abraham Ancer termina cuarto en China

Abraham Ancer consiguió su mejor resultado en el arranque de la nueva temporada del PGA Tour.

El tamaulipeco terminó en la cuarta posición del HSBC World Golf Championship, en Shangai, con una tarjeta de 15 golpes bajo par.



T4 is a great way to finish up the Asia swing. Next event: @MayakobaGolf in ! #TeamAncer pic.twitter.com/ub7KDHEi3f

— Abraham Ancer (@Abraham_Ancer) November 3, 2019