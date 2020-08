Dueño de Mavericks revienta a televisora que apoya a Donald Trump

Mark Cuban, propietario de los Mavericks, se fue con todo sobre la televisora Fox News e indirecta sobre Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

En redes sociales, el empresario reventó a los que han criticado los ratings de la NBA, durante la burbuja de Orland, Florida.

Lee también: Novak Djokovic confirma participación en el US Open

Cuban respondió a un tweet sobre las calificaciones de Tucker Carlson, talento de la televisora conservadora estadounidense, durante el fin de semana e intervino de nuevo este jueves.

Lol. You do realize that was the day @JoeBiden picked @KamalaHarris ? Nothing makes a Fox News viewer want to get lied to more.

And while we are at it, explain why advertisers pay 3x or more for a prime time @Nba spot over a Fox News Spot? And who has had advertiser boycotts ? https://t.co/Z5og6iPNuv

— Mark Cuban (@mcuban) August 13, 2020