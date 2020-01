Dos múltiples campeones confirman para el WGC México Championship

El field del WGC México Championship se extiende, con otros dos múltiples campeones del PGA Tour que confirmaron su asistencia al Club Chapultepec.

El español Jon Rahm y el australiano Adam Scott agregaron sus nombres para el torneo que se disputa en la Ciudad de México, del 17 al 23 de febrero de 2020.

Tanto Rahm como Scott se clasificaron para el WGC en virtud de avanzar al TOUR Championship en agosto. El oceánico terminó sexto en la final de la FedExCup, mientras que el ibérico concluyó su temporada en la doceava posición.

En noviembre, Rahm ganó el Race to Dubai del Tour Europeo, lo que lo elevó a su posición actual de tercero en el Ranking Mundial Oficial de Golf.

Esta será la cuarta aparición del europeo en el WGC México Championship, siendo su mejor resultado un empate por el tercer lugar en 2017. El español terminó E20 y E45 en 2018 y 2019, respectivamente.

"Es muy divertido estar en la contienda en un World Golf Championships y es realmente divertido hacerlo en un lugar como este," dijo Rahm en 2019. "No tenemos World Golf Championships en España, pero como hispanoparlante, como jugador hispano, este es como jugar en casa. La gente realmente me hace sentir bienvenido aquí, recibo mucho apoyo. Es mucho más divertido hacerlo”.

Scott regresará al Club Chapultepec por primera vez desde 2017, después de haber terminado E45 en el debut del torneo en la Ciudad de México. El campeonato del Masters de Augusta, quien ha ganado dos veces un WGC, fue el campeón defensor en 2017 después de ganar el título en Doral, Florida en 2016.

Con 13 victorias en el PGA Tour en su haber, Scott está buscando su primer título desde 2016.

