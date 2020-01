Djokovic rompe en llanto al hablar de Kobe Bryant en Australia

"Era mi mentor". Llorando, Novak Djokovic rindió homenaje a Kobe Bryant, el legendario jugador de basquetbol, fallecido en un accidente de helicóptero, este martes en la cancha Rod Laver Arena, donde se acababa de clasificar a semifinales del Abierto de Australia.

"Fue uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Me ha inspirado a mí y a muchas otras personas en el mundo", declaró Djokovic, que llevaba en su ropa deportiva las iniciales K y B, así como las cifras 8 y 24, los números que llevaba Bryant en los Lakers, y un pequeño corazón rosa.

"He tenido la suerte de tener una relación personal con él estos diez últimos años. Cuando necesitaba un consejo o apoyo, ahí estaba él para mí", añadió Djokovic.

Leer también: Nike retira productos de Kobe

"He was there for me"@DjokerNole pays tribute to his late friend and mentor Kobe Bryant.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/k8sRHcBATw

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020