Cori Gauff, la sensación de Wimbledon clasifica a octavos

La joven tenista estadounidense Cori Gauff, de 15 años, se clasificó el viernes para los octavos de final del torneo de Wimbledon al derrotar a la eslovena Polona Hercog, en su partido más difícil en lo que va del Grand Slam británico.

Gauff, que llegó al cuadro principal procedente de la fase previa del torneo, se impuso a su contrincante, la número 60 del mundo, por 3-6, 7-6 (9/7) y 7-5 en dos horas y 50 minutos de partido.

La joven tenista, que eliminó en primera ronda a Venus Williams y de la que todo el mundo habla en Wimbledon, tuvo que remontar una situación muy complicada, manteniendo la sangre fría para salvar dos puntos de partido en contra.

Peleó muy duro el último juego del segundo set, cuando Hercog sacaba para ganar el encuentro, con golpes geniales y un poco ayudada por una doble falta de la eslovena de 28 años.



Hands up if you're still recovering from this set point #Wimbledon pic.twitter.com/lfb1X5WMX3

— Wimbledon (@Wimbledon) 5 de julio de 2019