Conade me adeuda tres meses del Fodepar: Adriana Jiménez

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que preside Ana Guevara, no le ha depositado desde marzo el monto correspondiente del apoyo económico del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) a la clavadista Adriana Jiménez, ventiló la propia atleta.

“Son 3 meses (los que no me han depositado)”, señala a EL UNIVERSAL Deportes. “Pero no es sólo a mí. También no les han depositado a otros atletas, entrenadores, médicos, fisioterapeutas, entre otros “.

El Fodepar es un fideicomiso que depende de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y, según lo que le comentó a este diario el presidente de la Comisión del Deportes de la Cámara de Diputados, Ernesto D’alessio, este fideicomiso era el que sostenía económicamente la preparación y viajes de los deportistas de alto rendimiento mientras no se liberaba el recurso del presupuesto para el deporte de este año.



“Ninguna autoridad me aviso (porque dejaron de depositarme el apoyo del Fodepar)”, agrega Jiménez.

Horas antes, la clavadista había preguntado a la Conade en su cuenta de Twitter, cuándo sería la fecha en que cubrirían su depósito porque ya tenía varios meses que no lo recibía. “Tengo viáticos que comprobar y cuentas que pagar”, dijo.

Este no es el primer caso en el que los atletas denuncian falta de apoyos económicos por parte de la Comisión. A mediados del presente mes de mayo, Guevara fue cuestionada el porqué se había detenido la beca mensual para los medallistas olímpicos. Ante esto, la exvelocista comentó que esto debió a una cuestión administrativa y que en pocos días quedaría solucionado.

Hasta el momento, ningún directivo de la Conade ha respondido sobre los señalamientos de Jiménez.