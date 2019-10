Coco Gauff gana su primer torneo WTA con 15 años

Mientras la generación de los millennials no termina de explotar en el tenis, hay una quinceañera que ya se tomó la etiqueta en el deporte blanco.

La estadounidense Cori 'Coco' Gauff, de 15 años y siete meses, disputó su primera final de un torneo WTA y se quedó con el título en Linz, Austria al vencer a la letona Jelena Ostapenko, por 6-3, 1-6 y 6-2 en una hora y 39 minutos.





