El entrenador de los Spurs de San Antonio y de la selección estadounidense de basquetbol, Greg Popovich, criticó las acciones represivas y de división que ha tenido Donald Trump hacia los manifestantes que protestan contra la violencia policíaca contra los afroamericanos.

“No solo es divisivo. Él es un destructor. Estar en su presencia te hace morir. Te comerá vivo para sus propios fines. Me horroriza que tengamos un líder que no puede decir ‘las vidas negras importan’. Por eso se esconde en el sótano de la Casa Blanca. El es un cobarde. Él crea una situación y huye como un estudiante de primaria. En realidad, creo que es mejor ignorarlo. No hay nada que pueda hacer para mejorar esto debido a quién es él: un idiota trastornado”, sostuvo en entrevista para el portal The Nation.

Las críticas hacia el mandatario se han encrudecido, luego de que haya calificado como 'blandos' a los gobernadores de diferentes estados de la Unión Americana para contener las manifestaciones violentas que claman justicia por el asesinato de George Floyd.



Popovich ha sido uno de los críticos más fuertes del presidente de los Estados Unidos, junto a su homólogo de los Warriors de Golden State, Steve Kerr.

"Es increíble. Si Trump tuviera un cerebro, incluso si fuera 99 por ciento cínico, saldría y diría algo para unificar a las personas. Pero no le importa unir a las personas. Incluso ahora. Así de trastornado está. Se trata de él. Se trata de lo que lo beneficia personalmente. Nunca se trata del bien mayor. Y eso es todo lo que ha sido alguna vez”, dijo el coach de los Spurs.

Hasta ahora, Trump no ha lamentado el fallecimiento to de Floyd, quien fue asesinado cuando el policía Blanco Derek Chauvin puso su rodilla por más de ocho minutos en su cuello.

"Necesitamos un presidente que salga y diga simplemente que “las vidas negras importan”. Solo di esas tres palabras. Pero no lo hará y no podrá. No puede porque es más importante para él aplacar al pequeño grupo de seguidores que validan su locura. Pero es más que solo Trump. El sistema tiene que cambiar. Haré todo lo que pueda para ayudar, porque eso es lo que hacen los líderes. Pero no puede hacer nada para ponernos en un camino positivo, porque no es un líder”.

LEER MÁS: Retiro de Rey Mysterio, el "circo" de la WWE para el debut de su hijo