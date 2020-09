Comprometida con sus seguidores, quienes no dejaron de votar por ella hasta lograr que sea la retadora al campeonato nacional, en poder de Metálica, la luchadora Lluvia está motivada para ser parte del 87 aniversario del CMLL.

La cita es el 25 de septiembre, pero la enmascarada ya saborea el momento. “No me imaginé ser la consentida de la afición, porque las compañeras también tienen muchos seguidores. Tengo un doble compromiso. Ya estar en ese evento es una gran responsabilidad, pero ahora, no puedo fallarle a toda la gente que confío en mí. Me estoy preparando fuerte”.

Puedes leer: "La luchadora Princesa Sugehit dio positivo al Covid-19"

Su mentalidad es ganar pero sabe que Metálica (la monarca) tiene la misma idea de defender su campeonato. “La conocí desde antes de que entrara a la empresa. Una vez la enfrenté en un cuadrangular de parejas y le dije a Goya, quien iba de mi compañera, que la veía con mucho futuro, después, al entrar al CMLL, lo ha demostrado, tiene experiencia y buena escuela”.

Pese a defender el bando técnico, tiene algunas sorpresas reservadas para poner en aprietos a la campeona. “Sé que podemos sacar una muy buena lucha. Ganar un campeonato sería algo muy importante en este momento de mi carrera, estamos pasando por una situación muy difícil y sería un gran aliciente”.



REGRESA A LA ARENA MÉXICO

Mientras llega esa fecha, la heredera de Sangre Chicana reaparece este viernes en la Arena México, haciendo equipo con Jarochita, para medirse con Amapola y Reina Isis. “Es mi primera lucha en viernes y sé que no va a ser lo mismo, va a faltar el sabor que le pone la afición a la lucha libre”.

Será la tercera función a puerta cerrada con transmisión vía ‘streaming’, y tanto Lluvia como el resto de los participantes, la enfrentarán tocados emocionalmente por el anuncio de que la Princesa Sugehit, dio positivo por Covid-19.

“Sentí mucha tristeza al enterarme y me sorprendió. Es una enfermedad que a cualquiera le puede dar. Es difícil y no nos queda más que cuidarnos mucho, lo importante es que la empresa nos hace pruebas de manera constante”.

Hasta el momento, es el único caso de contagio en el elenco del CMLL, que regresó hace unas semanas a las actividades, con una función en coordinación con la Secretaría de Cultura de la CDMX.