'Checo' Pérez vive su peor racha desde que llegó a la F1

Sergio Pérez continúa con su sequía en Fórmula Uno y se encuentra en su peor racha desde que corre en la máxima categoría.

El mexicano, de Racing Point, terminó en la posición 11 en el Gran Premio de Hungría, su octava participación consecutiva en la que no cosecha puntos. Esta situación nunca le había pasado al tapatío.

La última vez que Checo obtuvo unidades fue en Azerbaiyán, al quedar sexto. Desde entonces, los problemas en su automóvil y la extensa competencia, en la que la escudería rosa no logra empalmar, lo han relegado.

Por tanto estrés y frustración por la sequía de puntos, Pérez se fue optimista con su onceavo sitio en el Hungaroring.

“Creo que fue una carrera en la que nos podemos ir orgullosos. Tuvimos un buen arranque , con una estrategia agresiva para rebasas dos autos y empujamos todo lo que pudimos”, declaró el tapatío al término del GP húngaro.

Con 13 puntos en el campeonato, Pérez está a uno de rebasar su peor temporada, la de su debut en 2011. Sin embargo, está a 36 de su segunda peor, la del 2013, cuando compitió por McLaren.

El Checo pasó de ser el séptimo mejor piloto de la Fórmula 1 a pelear por no ser el peor.

