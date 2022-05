El piloto mexicano de Red Bull, Sergio 'Checo' Pérez, compartió en sus redes sociales una foto junto al exfutbolista Hugo Sánchez en Barcelona, donde este fin de semana se realizará el Gran Premio de España de la Fórmula 1.

“¡Empezando la semana en Barcelona charlando con una leyenda! #spanishgp”, escribió el tapatío, quien espera con una buen actuación regresar al pódium.

Starting the week in Spain chatting with a legend!

Let’s do this! pic.twitter.com/nq1GkSWIBE

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 19, 2022