El piloto mexicano Sergio Pérez participó con un regalo muy peculiar en la dinámica Secret Santa, que organizó la Fórmula Uno, en la que los pilotos del serial recibieron regalos entre ellos y trataban de adivinar quién se los había dado.

Resulta que el piloto jalisciense le tocó hacerle un presente al español Carlos Sáinz Jr. En el video se puede apreciar como el piloto de McLaren desenvuelve un regalo cilíndrico y en un momento no sabe lo qué es.

Finalmente, el hijo de la leyenda de piloto de rally le quita la envoltura y se da cuenta que es una lata grande de chiles jalapeños. “Disfruta un montón enchilándote”, decía la dedicatoria del regalo. A lo que el español mencionó que quien le había dado el presente había sido Checo.

From the novel to the utterly bizarre...

It's time for this year's F1 Drivers' Secret Santa! #F1 pic.twitter.com/mxdkGYyLoz

— Formula 1 (@F1) December 19, 2019