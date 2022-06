El fin de semana pasado Checo Pérez conquistó el Gran Premio de Mónaco, una de las carreras más importantes de la Fórmula 1.

El mexicano culminó primero en Montecarlo, y eso fue motivo para celebrar en grande.

Horas más tarde a la carrera, la séptima del campeonato de la máxima categoría del automovilismo, circularon imágenes en redes sociales sobre una fiesta en la que el tapatío estaba celebrando su histórica victoria.



Tantas fueron las críticas y señalamientos hacia Sergio, que él mismo acaba de lanzar un breve mensaje en su cuenta de Instagram, aclarando algunos puntos.

"He visto los videos que han estado circulando sobre mi y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta", escribió Checo.

"La gente cercana a mí conoce mis valores y el tipo de persona que soy. Para los que me preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que solo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor", añadió el volante de Red Bull.



Por último, Pérez aseguró que los videos donde se le ve enfiestado no lo representan y pidió disculpas por ello.

"Pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto".

