Checo Pérez, desconcertado tras decisión de Racing Point

El mexicano Sergio Pérez tampoco entendió la decisión de Racing Point, que le costó el podio en el Gran Premio Emilia-Romanga.

Cuando el tricolor estaba por colarse en el tercer lugar sobre el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, en Imola, su escudería lo frenó en los pitts.

“No sé qué pasó. No tenía sentido, el llamado fue muy tarde… pero siempre es fácil pensar cuál hubiera sido la mejor decisión hasta que se acaba la carrera. No he hablado con el equipo todavía, deben tener sus explicaciones”, comentó el tapatío, mientras Lewis Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (Mercedes) y Daniel Ricciardo (Renault) festejaban con champaña.

A Checo se le abrieron las puertas del podio, cuando a Max Verstappen (Red Bull) se le ponchó un neumático trasero, con 11 vueltas por correr. El noveno podio del mexicano estaba disponible, pero apareció el safety car y a Racing Point se le ocurrió meterlo a pitts para cerrar la carrera con gomas frescas.

“Es un día doloroso, porque teníamos el podio en el bolsillo y es difícil de digerir. Somos un equipo, ganamos y perdemos juntos… fue una mala decisión”, remató el tricolor, a Sky.

Fuera de lo negativo, podemos tomar muchas cosas positivas. Nos pusimos en una posición para ese podio



Un día muy duro para nuestro equipo, teníamos el podio en la bolsa, pero así es nuestro deporte.

Como equipo perdemos y ganamos juntos, ¡fue un carrerón! ¡Regresaremos más fuertes! #ImolaGP pic.twitter.com/wk29S73Y3v — Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 1, 2020

Lo que no anticipaba Racing Point –a lo mejor– fue que George Russell tuvo un accidente y se extendió la pausa del safety car, lo que dejó a Pérez rebasar a Alexander Albon (Red Bull), Charles Lecrerc (Ferrari), Daniil Kvyat (AlphaTauri) y Ricciardo. Sólo pudo superar a Alban.

“Fuera de lo negativo, podemos tomar muchas cosas positivas. Nos pusimos en una posición para ese podio”, sobre salir en el sitio undécimo y quedar sexto.

En el campeonato de pilotos, Pérez se ubicó en la sexta posición (82 puntos), por detrás de Charles Leclerc (85) y Daniel Ricciardo (95).