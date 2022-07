Checo Pérez asegura no estar cómodo con su monoplaza como antes

Pese a que en resultados en este 2022 a Checo Pérez le ha ido muy bien, el piloto mexicano reveló que hay algunas cosas en el RB18 que lo hacen no sentirse cómodo como antes en su monoplaza.

En charla con la prensa en el Red Bull Ring, sede el GP de Austria, el tapatío expresó lo siguiente:

"No me he sentido tan cómodo con el desarrollo del monoplaza como lo estuve en el comienzo de la temporada", dijo el mexicano. "Se me aleja en términos de lo cómodo que estaba al inicio, sólo tuve dos carreras y el pasado fin de semana me sentí bastante mal. Creo que este fin de semana voy a poder verlo", añadió el de Guadalajara.



Checo Pérez marcha segundo en el campeonato de pilotos (147 puntos) y junto a Max Verstappen tienen a Red Bull como la escudería líder en el campeonato de constructores.

Sobre su trabajo en equipo, Pérez expresó: "Quiero vencer a Max Verstappen, no es ningún secreto, pero quiero también que todo Red Bull lo haga genial".

Y apuntó: "Max y yo tenemos libertad para correr; el equipo no quiere que choquemos, nosotros tampoco. Tenemos un buen nivel entre los dos y no imagino un choque entre nosotros".

Lee también: Checo Pérez pudo morir en Silverstone; su padre revela la causa