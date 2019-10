Carístico busca recuperar la gloria perdida, en la Arena México

Una década ha pasado de la lucha de apuestas más reciente que tuvo el gladiador que hoy porta la máscara de Carístico, en la Arena México.

El ‘culpable’ del último ‘boom’ de la lucha libre mexicana, cuando con el personaje de Místico alcanzó niveles de fama que no se han repetido desde entonces, no se rinde en el intento por recuperar la ‘gloria’ perdida.

Una breve aventura en la empresa WWE de Estados Unidos enterraron su pasado ligado a la idolatría, aunque hay chispazos que le hacen pensar que a los 37 años aún tiene mucho que dar en los enlonados.

La realidad es que después de veinte años de azotarse profesionalmente, las nuevas generaciones lo buscan aún para vencerlo y ‘robarle’ prestigio.



El más reciente en la lista se llama Forastero, con quien sostendrá el próximo martes un mano a mano en la Arena México.

“Me emociona tener rivales que tienen el valor de enfrentarme. Él viene despuntando pero no me gusta perder así (con trampa). Tiene ‘patas para gallo’ y es un buen reto”, advirtió el esteta de Tepito.

Aunque tampoco puede ocultar que luchar al ritmo de los jóvenes no es sencillo. “Estoy lastimado en el pecho pero por más que me cuide los retos siguen. Necesito un descanso de aquí al martes, pero no es sencillo porque una vez arriba del ring me gusta hacer que el público salga contento”.

Pero a veces, no hay otra opción para poder seguir. “No podemos jugar con nuestra salud, necesito descansar físicamente pero fortalecer mi mente para demostrar al Forastero de qué está hecho Carístico. Tiene muchos puntos débiles, se acelera fácil y la experiencia cuenta mucho en este tipo de luchas”.

Pese a que el nombre de batalla ya no es suyo, la ‘Mística’ sigue siendo su llave final y la presume. “La he ido perfeccionando, el amarre que hago en el aire ya es muy difícil de quitárselo”.

Todo abona en un intento para evitar la “muerte’ luchística. “Soy de los pocos que siguen metiendo gente a las arenas, y lo único que necesito son oportunidades. Si me las dan las sé aprovechar”.