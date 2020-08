Atlantis Jr. aprovechó el encierro para terminar su carrera

El viernes 13 de marzo fue la noche del primer gran triunfo de Atlantis Junior como luchador, al convertirse en campeón nacional de parejas junto a Flyer. Emoción opacada horas después, al conocer la cancelación de los eventos de lucha libre debido a la pandemia de Coronavirus.

Desde entonces, su andar en los cuadriláteros se frenó y tuvo que voltear a otro terreno para cerrar un proyecto inconcluso en su vida.

Así que no todo han sido malas noticias para el heredero del 'Ídolo de los Niños' en esta dura época, ya que logró terminar la carrera de Animación y Arte Digital, una promesa hecha a su padre, quien solo cuando lo vio encaminado en esa ruta le permitió ponerse la máscara de gladiador profesional.

"Cumplí una meta más, apenas hace un mes terminé la licenciatura. Así que entonces voy a cerrar algunos nuevos proyectos para Atlantis y Atlantis Jr., ahora que no hay lucha libre me he enfocado en eso para darle mayor proyección al personaje. Vamos a sacar nuevos diseños e imágenes, lejos del ring para darle brillo gracias a lo que aprendí", compartió con El Universal Deportes.

Aliado a su juventud, el enmascarado no se cierra a ninguna faceta que permita crecer a su personaje, y emular lo hecho por su padre en el cine también le atrae. "Mi papá me decía que lo disfrutaba mucho y me encantaría hacer también una película. Es algo que no se hace mucho actualmente y sería una buena experiencia, todo es bueno para el crecimiento del personaje y aprendería mucho de un trabajo así".

Aunque sabe que lo que en verdad importa está sobre el enlonado, al que está por volver, una vez que han sido permitidos los eventos de lucha libre a puerta cerrada en la Ciudad de México.

"El desarrollo que he tenido arriba del ring ha sido muy bueno, me han ayudado los consejos de mi padre, eso ha sido clave. Es apenas año y medio como Atlantis Jr., me espera mucho por recorrer y no hay que aflojar, seguimos entrenando para mantenernos en el agrado de la afición y superar a mi padre", advierte.

El reto crece en la medida que la afición lo ubica como un esteta independiente a Atlantis y eso le agrada. "Tengo que seguir demostrando por qué quise ser Atlantis Jr. Estoy consciente del peso que llevo, al principio subía nervioso porque pensaba mucho en lo que era mi papá, ahora estoy enfocado en Atlantis Jr., él me ha dejado que haga mi estilo y lo disfrute".

Llevar al nombre de Atlantis Jr. hasta la cima es su objetivo, y acepta que para lograrlo requiere de trofeos. "Me encantaría apostar mi máscara ante cualquier luchador pero cuando lanzo un reto, mi padre me ubica y me dice que no tengo tanta experiencia y que son procesos largos, que apenas voy empezando".

Cambiar de esquina tampoco está entre sus planes a corto plazo, aunque no lo descarta para el futuro. "Por ahora me siento muy a gusto como técnico, pero la lucha libre da muchas sorpresas, se lo dejo al destino. Lo que sí sé, es que sueño en formar equipo con mi padre y buscar una oportunidad por los cinturones de parejas, él tiene gran experiencia y mi juventud ayudaría muchísimo. Está en mente eso y también buscar un campeonato individual".