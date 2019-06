Adiós a selectivos oscuros: Carlos Padilla

Los selectivos a puerta cerrada que realizaron federaciones nacionales como la de natación, taekwondo y gimnasia, que dejaron a casi una decena de atletas de renombre inconformes, están cerca de terminarse.

Carlos Padilla Becerra, titular del Comité Olímpico Mexicano, señala a EL UNIVERSAL Deportes que estos selectivos no tendrán el aval del organismo que preside si es que estos se presentan previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



“No fuimos llamados para presenciarlos, ni siquiera fuimos testigos. En lo personal, no me gusta que los procesos selectivos sean así, porque parece que escondieran algo”, señala Padilla en entrevista con este diario. “Para los Juegos Olímpicos dejaremos muy claro que no se podrán realizar evaluaciones a puerta cerrada. Si quieren ir a la fiesta [a los Juegos Olímpicos], tendrán que acatar esas decisiones”.

El COM no tiene potestad de organizar los selectivos, pero sí da el visto bueno para los atletas que son seleccionados por las mismas federaciones nacionales sean aprobados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y, especialmente, los Juegos Olímpicos, que están a menos de un año de celebrarse.

Las declaraciones de Padilla se dan tres semanas después de que la Federación Mexicana de Natación (FMN) realizara el selectivo de clavados en León, el cual estuvo repleto de irregularidades, como falta de medidas de seguridad para los clavadistas.



Además en el selectivo no estuvieron presentes autoridades del COM; sólo de Conade.

Este diario le preguntó a Ana Guevara, la titular de la Conade, si aceptaría que las federaciones continuaran con selectivos a puerta cerrada, en caso de que se presenten rumbo a Tokio.

“Sí. Aunque no me toca a mí determinarlo. Son las federaciones la que lo determinan. Lo que a mí me toca es cuidar que los procesos sean limpios”, dijo.

