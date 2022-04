La empresa mexicana Lucha Libre Triple A comienza a celebrar su 30 aniversario con la primer parte de Triplemanía XXX parte 1 que se realizará el 30 de abril en el estadio de béisbol Monterrey.

El atractivo principal es la ruleta de la muerte, ya que comienza la eliminatoria donde ocho luchadores apuestan su máscara y quienes vayan ganando salvan su identidad, los que pierdan avanzaran a la segunda parte de Triplemanía para buscar salvar su capucha.

En esta primera parte los duelos son: Pentagón Jr vs Último Dragón, L.A Park vs Villano IV, Blue Demon Jr vs Rayo de Jalisco Jr y Psycho Clown vs Canek.



La lucha estelar será en parejas, Hijo del Vikingo – Fénix contra Matt Jackson – Nick Jackson quienes se nombran The Young Bucks.

Destaca el regreso de Taya Valkyrie, Johnny Superstar, Dragon Lee y Dralístico.

Lucha Libre Triple A anunció que el regiomontano Latin Lover estará en la función.



¿Cuándo y dónde ver Triplemanía 30?