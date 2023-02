Martinoli recordó cuando Luis García "perdió los calzones" por culpa de Tom Brady

El quarterback Tom Brady anunció este miércoles su retiro de la NFL tras 23 temporadas, este histórico del emparrillado forma parte de una anécdota donde el protagonista es el comentarista Luis García.

Christian Martinoli fue el encargado de narrar la ocasión en la que el Doctor García “perdió los calzones” por culpa de Tom Brady.

Martinoli recordó que los hechos ocurrieron en el Gillette Stadium, estadio de los New Englad Patriots, en dicho inmueble la Selección Mexicana se enfrentó a Portugal previo al Mundial de Brasil 2014.

Los Pats se encontraban entrenando en el estadio cuando Martinoli y García acudieron a la cobertura.

“El estadio tiene una cancha a desnivel, que es donde entrenan los Patriots y casualmente terminó el entrenamiento de este equipo”, mencionó Christian en el podcast ‘Exceso de Humo’.

“De la nada vemos que salen los jugadores y el Doctor se puso como energúmeno, porque ahí venía Brady; ‘ay, no mames, no mames, ahí viene, ahí viene… ¡ahí viene Brady!”, agregó.

Martinoli afirmó que Luis García no ocultó su emoción por tener tan cerca al histórico quarterback.

“Vio un pinche rubio espectacular, ojo claro, mamado, 1.90, el casco en la mano derecha… no, no, no, parecía un trofeo impresionante”, describió el narrador de Azteca Deportes.



Luis García al estar a unos centímetros de Brady le pidió a Martinoli que estuviera preparado para que le ayudara con una fotografía del recuerdo, pero no se pudo lograr el momento.

“Cuando (García) se quiso acercar a Brady le salieron tres guardias y Brady sólo lo peluseó y penosamente no pudo el ‘Docor’… pero nunca había visto que el ‘Doctor’ perdiera los calzones de semejante manera”, concluyó Martinoli la anécdota.