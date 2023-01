El actor principal de la serie 'Malcolm el de en medio', Frankie Muniz, dejó las pantallas para acercarse a las pistas de automovilismo. El actor y piloto de 37 años, estará en la ARCA Series de la NASCAR.



Los reflectores tras protagonizar siete temporadas de una de las serie más premiadas (ganó 8 Emmy's, 2 Grammy's, 3 Kids Choice Awards, entre otros) se transformarán en la adrenalina de manejar el Ford Mustang #30 de Rette Jones Racing.

“Espero no solo demostrar mi habilidad en la pista y lo serio que soy en el progreso de mi carrera deportiva, sino también mostrarle a mi hijo y a mi familia lo que es perseguir tus sueños y reinventarte a ti mismo” publicó Muniz en redes sociales.



Finally making my dream a reality, this one is for my son and showing him that you can always chase your dreams.

Excited for this opportunity with Rette Jones Racing, Ford, and our partners to go full time racing for an ARCA National Series Championship in 2023. pic.twitter.com/OhbFnlMNKW

— Frankie Muniz (@frankiemuniz) January 11, 2023