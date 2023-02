Luis Chávez con la ilusión de poder jugar en Europa el próximo año

Luis Chávez fue uno de los pocos elementos de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022 que pudo tener un buen desempeño en la cancha.

Mismo que en su momento le abrió la posibilidad de emigrar al balompié europeo, lamentablemente después de negociaciones con el Feyenoord, club interesado no se concretó adiós de la Liga MX.

Una situación que generó tristeza al futbolista de los Tuzos de Pachuca, quien reconoció no pierde la esperanza de volver a tener en el próximo mercado de fichajes una nueva oportunidad de cumplir el sueño europeo.



"Estaba un poco enojado y ya después si no era para mí, no era, no hay que meternos de lleno en eso y pensar en lo que sigue y ahora esperar que se abra otra oportunidad", mencinó para TUDN.

Chávez, quien se ha convertido en un referente para Guillermo Almada en Pachuca, agregó que es consciente del alto costo de su fichaje, pero externó su deseo de ir a Europa.

"Sé que también tienen sus intereses, así como yo los míos y ahora espero que si llega una oferta, llegue algo que ellos pudieran considerar bueno para dejarme ir",