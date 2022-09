Uno de los personajes más polémicos del mundo del boxeo es el campeón de peso completo del CMB, el británico Tyson Fury, quien además de estar en los cuadriláteros del pugilismo, también lo ha hecho en los de lucha libre.

Este fin de semana, el suelo británico volvió a tener un Premium Live Event de la WWE después de 30 años con Clash At The Castle, que se realizó en la ciudad de Cardiff, Gales.

Este evento generó una gran atracción del público de todo el Reino Unido, por lo que muchas celebridades fueron parte del público en el Principality Stadium, y uno de ellos fue Fury, quien disfrutó del evento luchístico en ring side.



El gran atractivo de la noche fue la lucha por el título indiscutido de la WWE entre el monarca Roman Reigns y el favorito del público, el escocés Drew McIntyre, quien al final no pudo lograr los títulos de WWE y el de peso completo.

Al final de la lucha, Reigns se encontraba inconsciente, por lo que Austin Theory, quien tiene el maletín de Money In The Bank, quiso canjearlo para hacerse de los títulos, pero no contaba que sus intenciones fueron arruinadas por un brutal nocaut.

Theory se acercó con un referi para darle su maletín, pero fue entonces que Tyson Fury se levantó de su lugar para propinarle un brutal derechazo al luchador, dejándolo inconsciente en el suelo. Esta acción le mereció la ovación de todo el público presente.

Esta vez no es la primera que Tyson Fury tiene una aparición en la WWE. En 2019 tubo una rivalidad con Brawn Strowman en el Premiun Live Event Crown Jewel en Arabia Saudita.

Te podría interesar: ¿Cuándo y dónde ver la pelea de Andy Ruiz ante Luis Ortiz?