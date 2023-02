De vuelta en sus orígenes, el legendario Octagón, quien hace tiempo reapareció en la Arena México, volverá a pisar este sábado el cuadrilátero de la Arena Coliseo.

Una cita que el llamado ‘Amo de los Ocho Ángulos’, había descartado hace tiempo. “Si una persona que ve el futuro me dijera que iba a volver, no lo creería, pero estoy agradecido con el CMLL, que en su momento me hizo estrella, sobre todo, lo repito, por el reencuentro con esa bonita afición”.

El enmascarado veracruzano, que bañó con su sangre en enlonado de Perú 77 en grandes batallas con rivales como El Satánico, se aliará con otro veterano del pancracio, como Blue Panther.



“Muy atractivo hacer equipo con Blue Panther, tanto tiempo juntos, tanto como rival, como compañero. En cuanto a El Valiente, no he luchado mucho con él, pero un gusto también. De los otros muchachos, reconozco su trayectoria”, dice Octagón.

El ex Dragón Dorado y la Amenaza Elegante, se medirá con la tercia integrada por Ángel de Oro, Dragón Rojo Jr. y Stuka Jr. “Si, estoy feliz de volver a la Arena Coliseo, siento que la gente es la que va a salir ganando porque habrá un buen espectáculo”.

La nostalgia, lo invade. “Porque son 31 años de no estar en esta arena y creo que los sentimientos son encontrados, mucha gente que antes me iba a apoyar a ese lugar, todo me emociona de pisar de nuevo la arena de Perú 77”.

COMPARTEN EXPERIENCIA

Así recuerda a la vieja Arena Coliseo, un sitio en el que parece haberse detenido el tiempo. “Es una arena de respeto, la gente desde donde se sienta está en contacto contigo. Es algo que no pasa en otros lugares”.

Experiencia que ha compartido con el continuador de su legado, El Hijo de Octagón. “Lo he platicado con él y sé que le irá bien en su debut en esa arena”.

El muchacho luchará en el combate semifinal, haciendo tercia con Panterita del Ring Jr. y Guerrero Maya Jr., para encarar a los ‘Cancerberos del Infierno’.

“La presión la sentí desde que me presenté por primera vez en la Arena Coliseo, ha sido una preparación constante en el gimnasio, para poder enfrentar a rivales que internacionalmente son muy buenos”, dice el joven esteta.

Un Octagón distinto, con el deseo de hacer su propia historia. “De niño quería ser futbolista, pero en ese deporte no tienes tanto contacto con el público. En la lucha libre puedes saludar a la gente, tomarte la foto, todo lo que envuelve a este deporte”.

