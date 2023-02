Blue Demon Jr. es un personaje al que le sobran los rivales. Muchos sueñan con desenmascarlo, el último que se atrevió a enfrentarlo en un duelo de apuestas fue Dr. Wagner Jr., quien pagó con su cabellera haberlo retado.

Ahora, el primero en la fila responde al nombre de DMT Azul, un joven que quiere consagrarse a costa del heredero del ‘Manotas’.

“Desde que el joven nace con ese nombre en el Consejo Mundial de Lucha Libre, le empezaron a llamar la copia de Blue Demon Jr. Así que cuando sale de esa empresa, en automático nos enfrentan”, recordó Blue Demon Jr. a EL UNIVERSAL Deportes.

El ex Diamante Azul le ha faltado el respeto al gladiador que está por cumplir treinta y ocho años en los costalazos de paga. “Se ha metido con mi persona y con el nombre. Es una rivalidad que Triple A toma para Triplemanía, pero no me siento a gusto de hacer equipo con él”.

Sin embargo, reconoce en su enemigo en turno porta un personaje con todos los atributos para triunfar. “Pero tiene que aprender a respetar. Así que esa máscara, cuyo portador ha hablado tanto, me gusta para tenerla en mi poder”.

Demon presume sus rivalidades, desde L.A Park hasta el Espectro, pasando por el Hijo de Fishman y muchos jóvenes con hambre de sobresalir, “para eso quieren enfrentarme”.



¿CUÁNDO ES TRIPLEMANÍA 2023?

La empresa Triple A, al igual que en el año 2022, dividirá su evento magno en tres sedes y fechas distintas. El estadio de Sultanes en Monterrey (16 de abril), el estadio Caliente de Tijuana (17 de junio) y la Arena Ciudad de México, el 12 de agosto.

Esta vez, el formato se llama ‘Guerra de Rivalidades’, en el que caerá una máscara o una cabellera al final de la última Triplemanía en la Ciudad de México.

Cuatro parejas se medirán e irán salvando hasta quedar solo una, la cual se enfrentará en mano a mano para encontrar a un perdedor.

Blue Demon Jr. fue emparejado con DMT Azul; mientras que Sam Adonis-Psycho Clown, Pentagón Jr.-Alberto el Patrón y Pagano-Rush, son las otras duplas. Aunque en el último caso, la lesión de Pagano pone en duda su continuidad en el evento.

