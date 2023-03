A los Pumas se le juntan los problemas

Se la he venido el mundo encima a los Pumas. El despido de Rafael Puente del Río como director técnico, no solucionó los problemas del equipo, sino que los agrandó. Se habla que ante el fracaso de la gestión “Puentista”, tanto Leopoldo Silva, presidente del patronato, como Miguel Mejía Barón, vicepresidente, presentaron su renuncia al rector de la UNAM, Enrique Graue, quien decidió no aceptarla por ahora. Parece que el rector, quien termina su mandato en este año, quiere dejarle esa decisión a la próxima administración.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.