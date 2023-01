Jean Meneses reconoció que será especial enfrentar a su ex equipo, el León, pero aseguró que eso no cambia el objetivo de los Diablos: obtener el triunfo y regalar a la afición la primera victoria del Clausura 2023 en el estadio Nemesio Díez.

“Obviamente por mi pasado sí es muy especial el partido de este fin de semana, pero como lo hemos planteado, tenemos que ganar y luchar cada partido para el objetivo que queremos; los objetivos personales quedan a un lado, estamos pensando solamente en lo grupal y meternos entre los primeros cuatro”, dijo el jugador escarlata.



Y añadió sobre el tema: “Es un partido especial, pero el tema de celebrar o no un gol pasa de largo, lo importante va a ser que el equipo gane; lo personal queda de lado y siempre y cuando el equipo siga sumando, eso es lo mejor”.

El chileno consideró que no será fácil enfrentar a León, porque llega herido luego de ser goleado ante Pumas, y determinado a no acumular una segunda derrota consecutiva. “Va a ser un partido muy difícil porque vienen de una derrota muy dura, ahora les toca otra visita y no van a querer seguir dejando puntos en el camino. Nos va a esperar un partido muy difícil, creo que va a ser un equipo que nos va a esperar en tres cuartos y jugando en la contra, y ahí es donde tenemos que ser inteligentes y aprovechar las ocasiones que nos podamos crear”.



Los Diablos han mostrado muy buen futbol en sus primeros dos encuentros del torneo y gran ambición. Meneses dijo que la razón está en que el equipo se ha propuesto mejorar lo logrado el torneo pasado, e ir creciendo partido a partido: “Nosotros mismos nos propusimos superar lo que hicimos el torneo anterior y eso está más que claro, solamente lo podemos superar ganando un título. También el futbol que hemos mostrado, cada vez queremos seguir mejorando y nosotros mismos nos estamos exigiendo día a día para superar eso”.

Otro aspecto a favor para los Diablos es la buena adaptación que han logrado sus refuerzos, y que se espera que en lo individual y como equipo, Toluca siga creciendo. “Con las nuevas incorporaciones creo que nos hemos complementando bastante bien, está reflejado en los resultados, como ha sido el tema de Orrantia, que le tocó marcar gol, y todos los demás que se han ido adaptando muy bien. Creo que tenemos unas variantes, que era lo que no teníamos el torneo anterior, y es lo que tenemos que seguir aprovechando para seguir logrando los objetivos y que el domingo se nos presenta un reto que va a ser muy duro”.



AMBRIZ AL TRICOLOR

Por otro lado, Jean Meneses habló de la posibilidad de la llegada de Nacho Ambriz a la Dirección Técnica de la Selección Nacional, si bien el estratega ha manifestado que sus esfuerzos están puestos en su presente con Toluca.

El chileno consideró que sí es importante que quien llegue al banquillo del Tri sea un mexicano que tenga una fuerte identificación con el equipo nacional.



“(Nacho) está muy preparado para dirigir la selección, conoce muy bien a los jugadores y todo, pero por lo que he hablado con él, él está enfocado cien por ciento a lo que es Toluca, y no puedo decir nada más”.

“Por lo que he visto y vivido acá, creo que el que debe tomar la Selección tiene que ser un mexicano que sienta los colores, que conozca el medio y conozca los jugadores. Tiene que tener una identidad y parte de eso es que sienta los colores de la Selección”, concluyó.

