Ha llegado el momento de que se dispute en la Liga MX la Jornada 10.

Aquí te contamos qué partidos hay, cuándo se disputarán y a qué hora podrás verlos.

Viernes 19 de agosto

Necaxa vs Chivas - 19:00 horas (Vix+)



Sábado 20 de agosto

Querétaro vs Xolos - 17:00 horas (Fox Sports)

Atlas vs Puebla - 19:05 horas (Izzi)

Rayados vs Tigres - 19:05 horas (Fox Premium)

América vs Cruz Azul - 21:05 horas (TUDN)

FC Juárez vs Mazatlán FC - 21;05 horas (Fox Sports)

Domingo 21 de agosto

Pumas vs Santos - 12:00 horas (TUDN)

Atlético de San Luis vs Toluca - 17:00 horas (ESPN)

Pachuca vs León - 19:05 horas (Fox Sports/Claro Sports)

Lee también: Tecatito Corona con escasas posibilidades de recuperarse para Qatar 2022