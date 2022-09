El sábado en la cancha del Estadio Azteca se disputó el enfrentamiento entre América y Tigres, un juego que significó en especial el regreso a Coapa de un par de elementos con pasado americanista.

Ellos eran Miguel Herrera, actual técnico felino y Sebastián Córdova, una de las últimas jóvenes promesas del equipo azulcrema, un retorno que no fue del total agradado de los aficionados, quienes ante el resultado favorable comenzaron a lanzar fuertes críticas y comentarios para ambos.



Siendo el más afectado el exjugador americanista, quien en un video en redes sociales es llamado 'pecho frío' por un sector de la afición durante un tiro de esquina.

Después del juego y con el resultado en contra, Miguel Herrera se tomó unos segundo para hablar del recibimiento de la afición, a la que nombró de corta memoria.

"La gente es así, la gente se olvida muy pronto de lo que uno hace. Al final de cuentas yo me quedo con el cariño, con el afecto que me dio este club, con lo que logré en este club y ahora me entrego a otro club que también me está dando mucho cariño", finalizó.