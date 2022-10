Leo Fernández, sueña con hacer historia con Toluca en la final del Apertura 2022

Aunque sabe que superar a Pachuca implica un gran reto para los Diablos Rojos del Toluca, Leonardo Fernández aseguró que tiene mucha ilusión de enfrentar su primera final de Liga, coronarse y hacer historia con los choriceros, un club con el que se ha sentido identificado desde el primer momento.

El creativo uruguayo sabe que Toluca no llega a esta serie Final como favorito, pues explicó: “De manera similar como ocurrió con América, Pachuca hizo un torneo espectacular, pero una cosa que tiene Pachuca es que jugó la final pasada, entonces no es casualidad que esté donde está. Sabemos que va a ser lindo y seguramente sean los favoritos por jugar la final pasada y el torneo que han tenido”.



También recordó que el partido de fase regular contra Pachuca, los Diablos perdieron en casa por marcador de 4-1, pero advirtió que una final se juega diferente y los Diablos buscarán sacar el resultado.

“Fue un partido de los peores que tuvimos, pero no por eso nos vamos a enloquecer ni nada por el estilo. Es otro momento en el que estamos y otro momento en el que está Pachuca, es otro momento el de la Liga, es una final y a partir de ahí Nacho nos va a dar las pautas como para poder ofender a Pachuca y tratar de parar las cosas buenas que ellos tienen”.

Así, el charrúa apuntó que ante Pachuca se verá al mismo Leo Fernández que se ha visto en los últimos partidos, “corriendo hasta lo que dé, hasta no poder más e intentando hacer jugar al equipo; no dejar de hacer lo mío cuando agarre la pelota y cuando no tenga la pelota voy a intentar correr hasta no poder más”.

Y aunque reconoció que le duele no estar en la lista para asistir al Mundial de Qatar, dijo que hoy su mente está cien por ciento puesta en ganar el título con los Diablos. “No pienso mucho en eso, hoy en día no tengo mucho tiempo para pensar en que no estoy entre los 55 de la Selección, sí me duele porque tenía una ilusión pero más allá de eso trato de enfocarme cien por ciento en lo que tenemos que hacer”.



“Estoy con muchas ganas, mucha ilusión, deseaba mucho jugar una final de Liga, no me había tocado entonces quiero aprovechar este momento sin pensar en lo que pasa alrededor. Ya después dirán que es una injusticia pero creo que los jugadores que están también hicieron muchos méritos para estar en donde están, nadie les regaló nada”.

Sobre su momento con los Diablos, Leo Fernández dijo que está consciente de que está escribiendo su historia y reveló que desea dejar marca en el equipo. “Me toca hablar mucho con Sinha que es quien está más cerca de todos esos ídolos, y justo me decía, ahora te toca escribir la historia y para mí que él me diga eso como una motivación o como la referencia que es, para mí es sumamente increíble, lo tomo con mucho orgullo”.