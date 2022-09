LaLiga anhela más partidos con clubes de la Liga MX

Una de las prioridades que tiene el fútbol español, es seguir enfrentando a clubes mexicanos, ya sea en pretemporada o postemporada. No solo por la parte económica, si no por lo deportivo. Partidos como el América vs Real Madrid o el Pumas vs Celta de Vigo, dejaron buenas sensaciones para seguir realizando este tipo de compromisos, ya sea en Estados Unidos o México.

“Este tipo de partidos, en las giras, los equipos españoles lo hacen en pretemporada o postemporada, depende del calendario y planificación deportiva. Esperemos que en un futuro haya más partidos”, señaló a El Universal Deportes, Alejandro Gabriel , delegado de la LaLiga en México. Y agregó: “Fue impactante el partido entre Pumas y Celta, la gente lo siguió (en España), terminamos muy contentos todas las partes involucradas ”.



De algo novedoso, lo quieren convertir en algo cotidiano: “Esta temporada hubo partidos el Celta de Vigo Vs Pumas, pero hace unos años ya vino el Betis, el Atlético de Madrid, esto no es ninguna novedad, sucede habitualmente y ojalá más equipos de España jueguen aquí o allá vayan equipos mexicanos”.

Así que todos los aficionados van a tener la posibilidad de seguir disfrutando partidos entre la Liga MX y LaLiga en un futuro. ¿Qué tan importante es el mercado mexicano? El contar con jugadores mexicanos como Andrés Guardado o el Jesús ‘Tecatito’ Corona, hace que crezca el interés por el futbol español.



El trofeo y balón oficial de la #LaLiga llegaron a México pic.twitter.com/Goc7SLPcum — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 13, 2022

“El futbolista mexicano siempre se ha dicho que es muy agradecido, cuando llega a la liga española por su fácil adaptación, el idioma o cultura. Estamos contentos que se tenga a más mexicanos”, indicó. Lo deportivo se ha vuelto el impedimento para los jugadores aztecas, aunque hay algunos que se han consagrado, así lo considera Alejandro Gabriel.

“Está temporada tenemos a Andrés Guardado y a Tecatito Corona, jugadores consolidados que han demostrado su nivel y que tienen la capacidad para jugar en la liga española y otro tuvieron que ser cedidos para que tengan la adaptación que necesitaban”. Y para que tenga más proyección la imagen de México en España, LaLiga crea eventos para las aficionados en zonas como Xochimilco y Teotihuacán.