La vez que Pelé intentó conquistar a Isabel Lascurain, cantante de Pandora

Las experiencias y anécdotas con Pelé volvieron a tomar fuerza luego del fallecimiento del exastro brasileño el pasado jueves a la edad de 82 años de edad.

En esta ocasión fue Isabel Lascurain, integrante del grupo musical Pandora, quien recordó la ocasión que rechazó a salir con Pelé.

Lascurain fue entrevistada por Gloria Calzada, en dicha charla la cantante relató el interés que tenía Pelé por ella, relató las llamadas a su casa y regalos que le mandaba, pero la respuesta de Isabel en todo momento fue negativa.

“Habló a mi casa, contestó mi hermano y subió corriendo a mi habitación para decirme que llamaba Pelé: ¡Qué nervios! Me daba nervio porque sabía que quería conmigo, yo tenía 25 años y sabía que me quería merendar”, explicó la cantante de 62 años de edad.

Isabel explicó que el motivo por el que rechazó a Pelé fue porque a ella no le gustaba el exfutbolista.

“Me llamó como 3 veces, mi papá muy nervioso, me mandó llamar y me decía que qué onda… yo le dije que a mí ni me gustaba”, declaró a Calzada.

Tras confirmarse la muerte de Pelé, Isabel Lascurain publicó en sus redes sociales la imagen donde aparece con el tres veces campeón y un emotivo mensaje.

“Se fue uno de los grandes, grandes del futbol. El mejor jugador del mundo. Esta foto fue en el Mundial de México 86. Descanse en Paz O Rei Pelé”, escribió.