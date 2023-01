La millonaria oferta que rechazó Eminem por participar en la Copa del Mundo de Qatar 2022

La Copa del Mundo de Qatar 2022 significó para los organizadores y la FIFA todo un éxito, mismo que se vio opacado por el rechazo de varios artistas al nivel mundial.

Todo después de conocer las condiciones y medidas del país anfitrión, uno de ellos fue Eminem, quien junto a 50 Cent evitaron participar en tierras qataríes dejando un importante contrato.



De acuerdo con información del programa Big Boy’s Neighborhood, los organizadores realizaron una oferta de 9 millones de dólares por una presentación en el Fan Fest, misma que fue rechazada por el rapero.

“Hubiera tomado uno y luego los otros ocho millones habrían sido para Eminem, pero dijeron que él no lo va a hacer”, recordó Cent sobre la conversación que tuvo con el equipo del interprete de 'Without Me'.

50 Cent no reveló el motivo del rechazo, pero dejó la idea que todo sucedió al ver las condiciones de derechos humanos en el país asiático.