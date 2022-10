La Loba Muñoz espera con incertidumbre su siguiente combate

Cinco años han pasado desde la noche en que Zulina Muñoz dejó de ser campeona del mundo. Ha sido una etapa complicada, pero a la Loba nada le quita de la mente el objetivo de volver a un trono mundial, ahora con la mira puesta en el cetro interno supergallo del CMB.

En junio pasado arrancó una preparación intensa para retar a Kudakwashe Chiwandire, y lo tendrá que hacer en Zimbabwe, la casa de la actual monarca, cita que ha estado rodeada de incertidumbre.

"De principio estoy contenta y motivada por la oportunidad, pero también con mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar. La pelea está pactada para el 15 de octubre, pero hasta ahora no tengo fecha de salida", lamenta la púgil mexicana, quien ha visto cómo se ha cambiado en dos ocasiones la fecha de la riña.



"Es difícil porque tengo ya cinco meses preparando la pelea, me dieron la fecha desde junio, iba a ser el 20 de agosto; entonces me concentré en el Estado de México para prepararme bien, dejando a mi familia, y con el desgaste económico que implica, pero tengo firme la meta que tengo y nada me tira", advierte.

Tras la primera posposición, la pelea se programó para el 1 de octubre, y de nuevo llegó la fecha sin concretarse. "Nos comentaron que se cambió porque no les habían liberado los patrocinios, pero que iba a ser el 15, solo que hasta ahorita es la única información que tenemos. Me sigo preparando fuerte, porque tampoco quiero que llegue el viaje e ir solo a cumplir, voy a ganar, con la mente puesta en ser de nuevo campeona del mundo".

Y es que quiere repetir lo vivido durante los casi cinco años que fue dueña del fajín supermosca del CMB. "Sé que es algo que me puede ayudar a darle una mejor calidad de vida a mi familia. Tengo 35 años y estoy en mi último jalón y quiero agarrarme de las buenas peleas, pero sobre todo pensando en ganar".

Además de hacer que todo el esfuerzo hecho hasta ahora, sea recompensado. "En mes y medio me gasté, mínimo, 30 mil pesos, que no sabes si los vas a recuperar. Ahora regresé a la Ciudad de México y sigo fuerte en el gimnasio, haciendo sparring con hombres, porque eso me da siempre mayor velocidad al enfrentar a una mujer".

Zulina Muñoz ya es una peleadora histórica en México. Suma hasta ahora 70 combates, de los cuales ha ganado 64 y acumula 40 nocauts. Cuatro derrotas y dos empates completan el récord de la pugilista que hizo 10 defensas exitosas del cetro supermosca del CMB.