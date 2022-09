El tenista español Rafael Nadal ha dejado ver su tristeza por la retirada del suizo Roger Federer, su gran rival en las pistas durante casi dos décadas, con un mensaje en las redes sociales.

"Querido Roger, mi amigo y rival", escribe Nadal. "Me gustaría que este día no hubiera llegado nunca. Es un día triste para mí personalmente y para todo el mundo. Ha sido un placer, pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha", añade.

Federer, ex número uno del mundo, ganador de 20 títulos de Grand Slam y considerado uno de los mejores jugadores de la historia, anunció este jueves su retirada, que se hará efectiva al término de la Copa Laver en Londres que disputará del 23 al 25 de septiembre.



"Tendremos muchos momentos para compartir juntos en el futuro. Hay muchas cosas por hacer juntos, lo sabemos. Por ahora, desearte de corazón toda la felicidad del mundo con tu mujer Mirka, tus hijos y familia. Espero que disfrutes lo que viene ahora en tu vida. Nos vemos en Londres en la Laver Cup", subrayó el tenista español.



We will have many more moments to share together in the future, there are still lots of things to do together, we know that.

For now, I truly wish you all the happiness with your wife, Mirka, your kids, your family and enjoy what’s ahead of you. I’ll see you in London @LaverCup

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 15, 2022