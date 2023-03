Si hay alguien polémico en la familia de Julio César Chávez, ese el el "Jr".

Julio César Chávez Carrasco, hijo del "Gran Campeón Mexicano", ha vivido algunas experiencias, como el caer en adicciones, tener que ser internado para salir de ellas y en el deporte una extraña carrera sobre los cuadriláteros.

Y esta vez en las redes sociales han regresado a escena un video en el que Chávez Jr revienta a su padre por temas como no apoyarlo, pero también aprovechó para hablar de los negocios de la leyenda del boxeo, de los que asegura su papá no sabe cómo llevarlos.

"Mi papá es una leyenda y es el ídolo de todos, pero no por eso tenemos que olvidar que él no sabe de negocios, no sabe hacer negociaciones porque nunca las ha hecho bien", mencionó Chávez Carrasco. "No sabe dirigir la carrera de un peleador porque nunca lo ha hecho bien", apuntó el boxeador.

Y entonces habló de que no ha recibido ayuda de su papá: "Me ha intentado ayudar, pero no lo ha hecho porque sigo igual y me menosprecia".

En el video, agregó: Mi papá con sus clínicas se hace fama de las cosas. Es una leyenda, pero no es un buen negociante y la gente debe de saberlo, él tiene que darme mi espacio, mi privacidad. Me ha afectado en mi relación con mi mujer. Imag´nate que mi mujer vea que mi papá me dice pendejo, ella va a decir, 'si tu papá te dice pendejo, yo también te digo así'".