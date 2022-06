José Tomás divide opiniones en su actuación en solitario en Jaén

Desde el 22 de junio de 2019 en Granada, el torero de Galapagar no actuaba en un ruedo y reapareció en solitario en Jaén, el 12 de junio de 2022 con cuatro toros de diferentes ganaderías. Como sabe lo que vale, actúa cada vez que lo siente y bajo las condiciones que le parecen, en el caso de la actuación en Jaén incluyó solo lidiar cuatro toros, cuando lo que se acostumbra en estos casos, es que sean seis.

De las mismas ganaderías que la penúltima ocasión: Juan Pedro Domecq, dos de Victoriano del Río y Álvaro Núñez-quién se escindió de la ganadería de su señor padre, Núñez del Cuvillo-de los cuales el que parece tuvo mejores condiciones, fue el de Juan Pedro.

En la taquilla con el anuncio, arrasó en pocas horas con las localidades cuando en su momento se pusieron a la venta, adquiridas por aficionados locales y de todo el mundo, que siguen a quién se considera un torero de época y que por cierto para Alicante el 7 de agosto, su siguiente compromiso, ya sucedió lo mismo. En menos de dos horas, volaron las localidades.



Con la información que hemos podido recabar de la tarde de Jaén en el festejo dominical, le otorgaron dos trofeos; en el tercero y en el cuarto, el primero entre división de opiniones y el segundo más rotundo, con la petición al final del cuarto a gritos del público, que le pedía hiciera el regalo de un quinto astado habiendo dejado momentos muy memorables en conjunto, sin lograr triunfar rotundo.

El regalo era posible hacerlo porque actuaba en solitario y está previsto en el Reglamento Andaluz, como también que no hubo el que no hubo salida en hombros puesto que las condiciones no se dieron como para cerrar con triunfalismo su actuación, el cual nunca ha acompañado a José.

Así es el toreo, por eso hay quién dice que hay que ir a todas pues la que sigue pudiera ser la buena y con ese criterio dejaremos la interrogante que se resolverá en alrededor de dos meses en Alicante y dejará abierta la discusión del porque no compite el de Galapagar con sus compañeros del escalafón como El Julio Roca Rey, por mencionar a dos que están hoy en el pináculo del escalafón o bien Morante de la Puebla y ya son tres. Allá él y su cabeza como diría mi abuelita.

Pasando a otro asunto, Emiliano Gamero está en Europa y actúo en Arruda Dos Vinhos, Portugal con cinco rejoneadores del País, obteniendo una vuelta al ruedo pues en Portugal los toros no pasan en público por la suerte suprema. Fue el triunfador.

Y entre muchas corridas que se van a lleva a cabo a partir de julio y agosto en México, se anuncia la feria de Teziutlán en la sierra poblana el domingo 31de julio ante toros de Magdalena González: Jerónimo en su campaña de despedida de los ruedos, con Sergio Flores y Francisco Martínez.



El 7 de agosto el matador de toros a caballo Fauro Aloi, con los Forcados Teziutecos, El Payo y el Calita con astados de Caparica. El 14 de agosto toros de José Julián Llaguno para Arturo Saldívar, Luis Ignacio Escobedo y Héctor Gutiérrez, la plaza de El Pinar es un recinto que vale la pena conocer en nuestro país, así como la bella población.

Y en el tema de la suspensión-que no prohibición como algunos la denominan-la defensa legal de la empresa de La México está trabajando duramente, para a la brevedad posible-que en temas legales pudieran ser muchas semana-se impugne el recurso de amparo y podamos tener la libertad de asistir a nuestro espectáculo favorito, del que nos quieren privar los prohibicionistas. Ya les iremos contando.

Por lo pronto estaremos pendientes de la actuación de El Capea cuando a sus casi setenta años, celebré 50 años de alternativa que le apadrinó Paco Camino y testigo Paquirri en Bilbao, toreando con su hijo Pedro y su yerno, Miguel Ángel Perera, será ante toros de su ganadería, le deseamos lo mejor a quién el 19 de junio volverá a enfundarse en su entrañable traje de luces, así como a sus compañeros de cartel, pues alternaran con quién en el ruedo siempre compitió con grandes argumentos y lo harán en Guijuelo en su tierra natal, Salamanca en España. Suerte para todos.

