José Ramón Fernández y su sorpresa ante el sueldo de Diego Lainez: "Nadie en ESPN gana eso"

Diego Lainez se convirtió hace unas horas en nuevo jugador de Tigres para el Clausura 2023 de la Liga MX, el mexicano terminó su aventura por el futbol europeo y seguramente causará espectativa por su debut.

El futbolista que buscará un lugar en la Copa del Mundo de 2026, no tuvo el mejor paso por el Real Betis y Sporting Braga, clubes que le cerraron la puerta para volver a México.



Ahora, el exjugador de las Águilas del América se convertirá en uno de los mejores pagados del balompié azteca, situación que causó una sorpresa en el periodista José Ramón Fernández.

El histórico conductor de la cadena ESPN, reveló a sus compañeros el nuevo sueldo de Diego Lainez, mismo que será de 3 millones al mes y que consideró 'excesivo' aseverando que ni individual o juntos los comentarista podrían competirle.

“El sueldo de Lainez (con Tigres) me parece excesivo ¿Saben cuánto va a ganar mensual? Pietra no lo gana, no lo gana Paco Gabriel, no lo gana Mauricio Ymay, no lo gana el profe Mario Carrillo, no lo ganó yo ni todos juntos”, dijo José Ramón Fernández en el programa de Futbol Picante.



De inmediato ante el comentario sus compañeros trataron de defender al jugador, pero José Ramón Fernández terminó el tema sentenciado que no era un salario correcto para un jugador que fracasó.