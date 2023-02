José Ramón Fernández rechazó a Carlos Guerrero en TV Azteca; así lo recordó el Warrior

Carlos Guerrero, mejor conocido como Warrior, relató cómo fue el rechazo que sufrió por parte de José Ramón Fernández en las instalaciones de TV Azteca.

El narrador deportivo reconoció que David Faitelson, al estar tan cerca de Joserra, le abrió las puertas en la televisora del Ajusco.



“Después de dos años de estar duro y dale, le dije a David si me daba chance de hacer los partidos de León. Como Faitelson era el contacto más cercano a José Ramón, me llevó tres veces a TV Azteca para verlo”, compartió.

Pero el Warrior reveló que su primera experiencia con el icónico comentarista y analista deportivo no fue del todo agradable.

“¿Sabes más que Jorge Valdano? ¿Sabes más que Menotti? Bueno, el día que sepas más que ellos vienes y me quitas el tiempo”, externó Carlos.

No obstante, señaló que, para él, esos momentos incomodos con José Ramón eran pruebas que el maestro del periodismo deportivo mexicano les ponía a sus pupilos para que ganaran experiencia.

“A mí me impresionaba José Ramón. Cuando el productor, por primera vez, me dijo: 'Entra al aire con tu enlace para José Ramón', sentía que el corazón se me salía”, aseguró el Warrior.

Carlos Guerrero compartió estas anécdotas en el programa SagaFut con Jorge “El Burro” Van Rankin y Juan Carlos Gabriel de Anda.

