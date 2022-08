Jorge Sánchez y el peor momento de su carrera

El 29 de diciembre de 2019 es un día que difícilmente olvidará Jorge Sánchez. El entonces jugador del América cometió un error que lo marcó por el resto de sus días como jugador de las Águilas.

América vencía a Rayados de Monterrey en la final del Apertura 2022, en el duelo de vuelta en el Estadio Azteca, cuando el elemento azulcrema cometió una pifia que provocó el empate y a la postre el título de los regiomontanos.

“Lo de la final fue un momento complicado de mi vida, seis, siete meses que no se me olvidaba, no podía dormir. Estoy contento porque salí de ese bache, me costó trabajo, pero estuve con personas que me ayudaron bastante. Si cometo otro error, no me voy a caer porque ya me pasó una vez y me puede pasar mil veces. Tengo metas que pase lo que pase tengo que cumplirlas”, recordó el elemento de la Selección Mexicana.



Sobre su salida al Ajax de la Eredivise, asegura irse tranquilo y feliz con los títulos (Liga MX, Campeón de Campeones y Copa MX) que ganó como jugador de las Águilas.

“La verdad que estoy muy contento por esta situación, todo lo que me cobijó el Club América que siempre estuvo al pendiente de mí. Me quedo muy tranquilo, contento de lo que logré, fueron tres campeonatos en América. Estoy tan agradecido a ellos porque sin ellos no se hubiera hecho mi sueño realidad. Disfruto el momento, me despedí de mis compañeros y estoy feliz de este nuevo reto”, agregó.

Cuando llegó a las Águilas el Clausura 2018, Jorge Sánchez lo hizo con una gran ilusión, pero también con un temor que nunca negó: la exigencia de la afición "del más grande".

“Desde que llegué a América me preguntaron que como llegaba y respondí con ilusión, pero preocupado por como es la gente que te exige al máximo y eso habla bien de América porque es el más grande. Me pasaron cosas increíbles en América, buenas y malas, de lo mal aprendí mucho porque me di cuenta de que mi carácter va más allá de cualquier cosa. Siempre va a haber obstáculos en el camino y te tienes que sobreponer", concluyó el nuevo mexicano en la Eredivise.