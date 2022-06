Jelena Dokic, la extenista de la WTA que pensó en el suicidio

La extenista Jelena Dokic, quien llegó a ser la número cuatro del mundo en el año 2002, reconoció que estuvo a punto de suicidarse hace un par de meses.

"Casi salto desde el piso 26 de mi casa y me quito la vida", dijo Dokic en una publicación en redes sociales.

Dokic, que llegó al mundo del tenis cuando tenía 16 años y durante su trayectoria conquistó cuatro títulos de la WTA, admitió que ese momento ha marcado su vida.



"Nunca olvidaré ese día. Todo estaba oscuro. Nada tenía sentido. Solo había lágrimas, tristeza, depresión, ansiedad y dolor. Los últimos seis meses han sido muy duros. He estado llorando constantemente. He estado llorando en el baño de trabajo a escondidas y limpiándome las lágrimas para que nadie me viera", agregó.

La australiana se retiró en 2014 y ha trabajado como analista de diferentes canales de televisión, Dokic pidió a más personas buscar ayuda y salir adelante.

"Esto no es fácil de escribir, pero siempre he sido abierta, sincera y vulnerable. Creo mucho en el poder de compartir nuestras historias para ayudar al resto.