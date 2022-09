Javier Aguirre y el Mallorca, a dar la sorpresa ante el Real Madrid

Madrid.— Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, afirmó que las posibilidades de su equipo para plantarle cara al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabeú pasan por “hacer un partido serio, correcto, no regalar la pelota” y, sobre todo, “ser atrevidos y audaces.

“Tenemos poco que perder y muchísimo por ganar. Este es un partido para disfrutar, como cuando vas al dentista”, ironizó Aguirre en rueda de prensa.

El Mallorca, decimotercero con cinco puntos, afrontará una de las salidas más complicadas de la Liga en calidad de invicto a domicilio, tras el empate (0-0) y la victoria (0-2) contra el Rayo en San Mamés y Vallecas.

Aguirre reconoció que enfrentarse y salir airoso frente al equipo de Carlo Ancelotti en su campo es muy difícil.

“He tenido la fortuna de ir con varios equipos al Bernabeú, me ha tocado ganar, empatar y perder. Sí, vas con esa vitola de que te enfrentarás a un Madrid invencible, campeón de Europa, con el mejor jugador y el mejor entrenador según FIFA. Todo maravilloso, estadio lleno, habrá mucha gente. Vamos en calidad de víctimas, no tenemos muchas opciones según dicen las casas de apuestas. Nos aferraremos a las que nos conceden y al buen momento anímico del equipo, pero es el Madrid, no nos equivoquemos”, advirtió.

“A estos equipos se les mete mano cuando están distraídos”, añadió, “y puede ser ahora mismo. Vienen de la Champions League, luego viene el derbi, no sé. Uno puede suponer cosas, juega éste o no, pero todos son hombres de selección”.

El Vasco se refirió a la baja por lesión de Karim Benzema: “Hicimos un análisis del Real Madrid con videos y en todos aparece Karim. En el plano ofensivo se ha convertido en un líder de su equipo, aparte de ser capitán, goleador, ha crecido muchísimo en los últimos años. Tiene números que impresionan”.

A la pregunta de si esperaba un cambio en el estilo de juego del conjunto madridista, por la ausencia del internacional galo, respondió: “No es que cambie mucho el sistema del Real Madrid, pero sí es cierto que mucho del juego ofensivo del Madrid pasaba por las botas de Karim Benzema. Y si [Eden] Hazard juega lo hará fantásticamente bien y el que salga al campo, y te puedo mencionar, lo hará muy bien”.