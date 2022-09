Ignacio Ambriz rescata del empate ante Chivas que Toluca recuperó la idea futbolística

Toluca la semana pasada se fue goleado ante Pachuca, hoy mantuvieron el cero en su portería ante Chivas, pero ellos tampoco encontraron el marco contrario, ante la situación el técnico de los Diablos, Ignacio Ambriz, rescata el futbol que mostraron sus dirigidos.

“Hoy el equipo volvió a mostrar esa idea futbolística, tuvimos bastante posición de la pelota, (el partido) se volvió dinámico e intenso, en los momentos claves no pudimos concretar”, afirmó el estratega de los ‘choriceros’.

Aunque sólo sumaron un punto, Toluca se coloca quinto de la tabla general con 22 unidades, así que Ambriz no se preocupa.

“Creo que me siento tranquilo porque el equipo vuelve a tener carácter”, señaló.



Los Diablos perdieron a un elemento revulsivo en su esquema como Leo Fernández ya que no arrancó de titular por las molestias que presentó tras el juego ante Pachuca, Nacho reconoció que extrañó no tenerlo al 100 por ciento para el juego ante Chivas.

“A Leo lo quieres tener dentro de la cancha, no entrenó toda la semana y los fisioterapeutas me recomendaron que solo jugara 30 o 35 minutos”, así que Ambriz siguió la recomendación, pero al final no pudo marcar la diferencia.

Toluca para la Jornada 13 visita a Tigres y Ambriz sabe que no tienen un partido sencillo, “Ir a Monterrey es difícil para todos, tenemos que mejorar para un equipo como Tigres”.