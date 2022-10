Hugo Sánchez y sus épicos comerciales como dentista

Hugo Sánchez fue el único mexicano que aparece en la lista de los 100 mejores jugadores de todos los tiempos.

El exjugador del Real Madrid, Pumas y América fue colocado en la posición 83 del lista que publicó la revista Four Four Two.

Y aunque el ‘Pentapichichi’ brilló en las canchas también lo hizo en los consultorios.

Hugo Sánchez se recibió como cirujano dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque nunca ejerció esta profesión.



Sin embargo, el hecho de ser una figura a nivel internacional hizo que Hugo Sánchez fuera el protagonista de comerciales de dos famosas pastas de dientes.

Los comerciales donde se observaba al delantero mexicano en un consultorio y con bata de dentista fueron transmitidos al principio de la década de los 90.

Sánchez aparecía junto a niños para promover el uso de la pasta de dientes para tener los mejores cuidados, tomando en cuenta que era la máxima figura del futbol mexicano y era un ejemplo para muchos.



Otro comercial de Hugo Sánchez como dentista ocurrió en 2014, pero en esta ocasión llamó la atención porque lo hizo con la marca que es competencia de la primera pasta que confió en él.

En el video se observa a Hugo Sánchez junto al comediante Eugenio Derbez, incluso se burlan porque hacen referencia a que el ‘Pentapichichi’ estaba con “con la otra” pasta.