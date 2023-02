Gustavo del Prete y Pumas, sin miedo a los 'poderosos' en la Liga MX

Gustavo del Prete vive su segundo torneo con los Pumas. Después de un Apertura 2022 lleno de altibajos debido a su complicada adaptación, el atacante argentino presume un mejor momento y mayor familiarización con el futbol mexicano.

El ‘Tuti’, ex de Estudiantes de La Plata, ha podido ver más a fondo del nivel de la Liga MX y aseguró que el poderío de plantillas como Tigres, Monterrey o América no los espantan.

“Los que tienen plata lo pueden invertir en lo que gusten, al final en la cancha somos 11 contra 11. La jerarquía también gana partidos, entonces sólo hay que estar más concentrados. Esto se juega en la cancha y pienso que el tema pasa por los grupal el tema; puedes tener a los mejores y no jugar bien o no tener a los mejores y armar un buen grupo, es un tema de equipo”, declaró para EL UNIVERSAL Deportes.

El nivel del atacante argentino ha ido en ascenso y confía que el Clausura 2023 sea mejor torneo para él, aunque no le importa del todo la posición que le asigne Rafael Puente, técnico de los universitarios.

“Siempre entre los 11, siempre quiero estar. Donde más me siento cómodo es de media punta o de 9, la verdad que me siento mejor, tengo más contacto con la pelota y por adentro juego más suelto. Después donde me toque jugar, lo importante es aportar al equipo”, aseveró el futbolista de 26 años.

La llegada de Rafael Puente al banquillo felino, aunado a la larga pretemporada tras el fracaso en la segunda mitad de 2022, fue de suma importancia para la adaptación del sudamericano Gustavo del Prete.

“El cambio fue bueno. Los jugadores nos tenemos que adaptar siempre a lo que sucede en el club, fue un cambio, la verdad que Rafa (Puente) vino con su idea, hablamos con él y mostró algo bueno y estamos intentando llevarlo a cabo. La diferencia fue en la pretemporada larga, casi dos meses, Con Andrés (Lillini) tenía buena relación, pero llegué justo y nos costó”, agregó.

El sentimiento en Del Prete es de revancha, luego de la dura caída en el certamen pasado, donde no clasificaron ni ha repechaje del Apertura 2022.

“Con Andrés (Lillini) tenía una buena relación, una lástima lo que nos pasó, no pudimos implementar nuestro trabajo, no se dieron los resultados”.