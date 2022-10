Guido Pizarro sobre abucheos a Miguel Herrera: El resultado es el que manda

Miguel Herrera disputará su tercera Liguilla con los Tigres, en busca de lo único que podría disipar los abucheos que ha recibido por parte de su afición: El campeonato del Apertura 2022.

Los felinos inician mañana su andar en la Fiesta Grande de la Liga MX, en el estadio Universitario cuando reciban al Pachuca, equipo que llega como favorito a esta llave de cuartos de final.

“Somos un plantel con experiencia, pero sinceramente pienso que hay grandes equipos en la Liguilla. Más allá de la capacidad que tenga cada uno, se vieron buenos equipos y nosotros somos unos de esos y ojalá que esa jerarquía podamos brindarla en función de un beneficio colectivo”, declaró en conferencia el argentino Guido Pizarro.



Respecto a los abucheos y críticas que ha recibido Miguel Herrera, DT de los norteños, el volante argentino se pronunció.

“A lo de Miguel, le doy valor a las formas, de qué manera queremos ganar o perder y considero que se están haciendo las cosas bien para ser merecedores de algo importante, después el resultado es el que manda y ojalá podamos sellar ese buen trabajo con algo importante”, concluyó.

Pizarro sabe que los Tuzos no serán un rival fácil, pero prefiere centrarse en su equipo y no pensar en situaciones que no le correspondan.

“Siento que debemos preocuparnos por lo que hacemos nosotros, de ser un gran equipo, sabemos las instancias en las que estamos y al rival que enfrentamos, ojalá les deseo a los árbitros que tengan un buen partido para que no incidan en ningún tipo de resultados”, concluyó el ‘Conde’.