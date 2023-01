A través de un comunicado en redes sociales, el timonel estadounidense compartió su versión de los hechos.





Después de agradecer el apoyo de los aficionados durante la Copa del Mundo y lamentarse no llegar más lejos, mencionó que recibió información de un tercero que se acercó a la Selección de Estados Unidos con información que "terminaría con su carrera". Sin embargo, quiso adelantarse a que el escándalo se haga público y explicó lo sucedido.

"En 1991, conocí a mi alma gemela. (...) Llevábamos cuatro meses de salidas cuando sucedió un incidente. Una noche, mientras bebíamos en un bar local, Rosalinda (su esposa) y yo tuvimos una acalorada discusión que continuó hasta la salida. Se convirtió en algo físico y yo pateé sus piernas." argumentó Berhalter.



"No hay excusas para lo que pasó. Estoy completamente avergonzado y es algo de lo que me arrepiento hasta el día de hoy. En ese momento me disculpé, pero lógicamente ella ya no quería saber nada conmigo. Los dos le comentamos la situación a nuestros seres queridos y yo empecé terapia, y hasta la fecha esas actitudes no se han repetido" agregó.

Finalmente, comentó que su pareja y él se reconciliaron y están dispuestos a cooperar con la Federación para brindar claridad a la investigación, ya que la Selección de las barras y las estrellas omitió un comunicado en el cual expresan que contrataron una agencia para investigar los hechos y llegar al fondo de la situación.



De momento, la investigación está en curso y el futuro de Berhalter al mando del equipo nacional estadounidense está en vilo.

